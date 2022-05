Tancé par un blâme, Julien André veut reprendre ses mandats

Après presque trois mois d’attente, la décision est tombée. La Commission de vigilance du PS s’est prononcée sur l’affaire du Food Square festival et un de ses organisateurs, le conseiller PS Julien André. Une enquête, parue dans notre édition du 4 mars, mettait en effet en exergue une fraude fiscale, une suspicion de faux en écriture, un manque de transparence dans les comptes et des impayés. L’objectif de cette investigation était de faire la lumière sur les comptes de l’événement et de démêler le vrai du faux sur une affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre, notamment parce que les groupes Écolo et DéfipourHuy avaient introduit un recours auprès de la Tutelle. La commission de vigilance avait été saisie par l’USC de Huy, par l’intermédiaire de son président, Benjamin Van Hulle, à la suite de cet article. Un comité composé de personnes indépendantes et externes au PS. "Cette commission s’est jugée compétente pour être saisie mais a estimé qu’elle ne l’était pas sur les aspects administratifs et autres relevés dans les différents articles puisqu’aucune autorité compétente n’a acté des faits répréhensibles, explique le président de l’USC. Puisque Julien André s’est excusé et a exprimé des regrets, elle a décidé de lui administrer un blâme." Concrètement, la décision repose donc uniquement sur les propos insultants tenus à l’encontre d’un de ses bénévoles qu’il avait qualifié de "demi-gogol". La nouvelle aura donc de quoi soulager le principal intéressé. "Elle vient de rendre sa décision après une instruction en bonne et due forme. Si comme moi, elle reconnaît une erreur pour les propos tenus envers un camarade, elle prend également en compte le contexte mais aussi et surtout l’acharnement dont j’ai fait l’objet par "une journaliste dont on peut douter de l’objectivité" (sic), relève Julien André qui avait décidé de faire un pas de côté en attendant la décision. De mon côté ayant toujours assumé les responsabilités qui étaient miennes et étant loyal aux décisions de mon parti, je ne compte donc pas changer et espère que toutes et tous feront de même. Je prends ainsi acte de cette décision en me réjouissant de pouvoir reprendre mes activités de mandataire avec les valeurs, les convictions et l’enthousiasme qui ont toujours été les miens."