Le MR réagit concernant la démission de Julien André: «C’est une bonne chose qu’il prenne ses responsabilités»

Ce matin, les jeunes et le parti avaient donc rendez-vous pour discuter et adopter une position commune. "Nous prenons acte de la décision et c’est une bonne chose qu’il prenne ses responsabilités. Nous saluons sa démarche car c’est une chose qui devait être faite. Nous sommes contents de voir que notre demande de démission a été entendue, exprime Olivier Humblet. C’est surtout aussi l’occasion pour nous de voir à nouveau notre parti travailler sereinement avec notre partenaire socialiste. La situation n’était plus tenable et il y avait rupture de confiance vis-à-vis du conseiller PS. Je pense également qu’on a pu montrer avec toute cette affaire que nous étions des partenaires de majorité fiables."

Mais là où le président n’est pas d’accord, c’est concernant le départ de certains conseillers communaux hier soir lors du conseil communal . "Je peux comprendre ce qui les a motivés mais le débat et la continuité de la démocratie, c’est aussi très important et il y avait des dossiers qui méritaient d’être traités. Nous sommes très attachés à la continuité des dossiers communaux. Pour nous, ce n’était pas quelque chose à faire."