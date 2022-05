Un plan d’actions pour sécuriser les déplacements dans Tihange-Haut, à Huy

La Ville de Huy vient de sortir son plan d’actions pour sécuriser les déplacements à Tihange. Tihange-Haut en fait, car "sur Tihange-Bas, la circulation est distribuée différemment" , explique Éric Dosogne, bourgmestre f.f. L’objectif de ce plan, que le collège communal a validé ce lundi, a été étudié afin de sécuriser les déplacements de tous. À pied, à vélo, à moto ou encore en véhicule à quatre roues. Afin que la cohabitation entre chacun soit optimalisée. Et ce, à la demande des riverains qui souhaitent que la vitesse y soit réduite, ou à tout le moins respectée.

"On a eu plusieurs réunions avec les différents services , explique le bourgmestre. Celui de la mobilité, des travaux, de la police. Dès que je suis arrivé comme bourgmestre, je m’y suis attelé. Christophe Collignon avait entamé la réflexion avant cela. Mais cela prend du temps. Et puis, il ne fallait pas régler un problème dans une rue au risque de le reporter sur une autre rue." Les différents services ont ainsi travaillé sur un plan global, qui comprend l’ensemble des rues. "Il fallait aussi voir quelles techniques mettre en œuvre et les règlements de circulation qui accompagnent les travaux."

En attendant la liaison Tihange-Tinlot…

Les différents services ont ainsi imaginé plusieurs investissements étalés dans le temps. Certains chantiers seront réalisés par les ouvriers communaux. "Il nous faudra juste acheter le matériel: les bacs de fleurs, les pavés, la signalisation, le béton." Mais pour d’autres, plus importants, la Ville devra passer par un cahier des charges et le lancement d’un marché.

L’ensemble des travaux a été budgété, ils ont été estimés à 3 millions d’euros. Mais "dans un premier temps, on va commencer par des travaux pour 60.000€ , poursuit Éric Dosogne. Il y a des choses qu’on pourra faire rapidement, d’autres moins." Et une fois que les travaux de la liaison Tihange-Tinlot seront terminés, "on pourra refaire la rue Sainte-Barbe et la configurer de façon différente. " Clairement, les autorités communales hutoises veulent apaiser les déplacements dans le quartier, en attendant cette fameuse liaison Tihange-Tinlot. Le bourgmestre et ses échevins continuent d’ailleurs d’interpeller le ministre wallon "afin qu’il mette tout en œuvre pour que ce dossier aboutisse le plus rapidement possible" .

Reste que ce plan d’actions s’inscrit dans une réflexion plus globale sur l’ensemble de toute la ville de Huy: un radar répressif est en fonction et des aménagements ont déjà été réalisés ou sont en cours dans le bas de l’entité.