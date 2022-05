Rejets de fluorescéine dans la Meuse à Huy; pas d’inquiétude à avoir

Engie est en train d’effectuer des opérations de révision au sein de l’unité 1 de sa centrale nucléaire de Tihange. Et depuis ce lundi, elle effectue des tests hydrauliques, et ce, jusqu’à mercredi après-midi, sur le condenseur de Tihange1. Lors de ces tests, ses ouvriers utilisent de la fluorescéine qui permet de colorer et donc de suivre une masse d’eau spécifique. En fin de parcours, cette substance se retrouvera dans la Meuse et pourrait attirer le regard de passants aux abords du site nucléaire.