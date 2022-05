L’artiste hutoise Charlotte Beaudry «habille» le tunnel Annie Cordy

"J’ai été contactée par Alice Van Den Abeele qui est une galeriste bruxelloise chargée de la partie artistique du projet, explique l’artiste-plasticienne hutoise connue pour ses œuvres engagées. À l’époque, le nom d’Annie Cordy n’avait pas déjà été choisi. Sans vraiment m’imposer de thématique, on m’a demandé de rentrer un projet sur base du constat que 94% de l’espace public est dédicacé aux hommes. J’ai commencé par lancer une invitation à des adolescentes, les femmes du futur donc, à venir se faire photographier dans mon atelier à Bruxelles. Il y en a eu 30 et de toutes origines et horizons. Volontairement, je les ai photographiées debout en posture droite sans que cela soit un portrait-robot.Simplement, je ne voulais pas qu’elles soient dans la séduction et cela renvoyait aussi symboliquement au fait que toutes les personnes ne sont pas capables de s’exprimer ou de manifester.Ensuite, j’en ai fait des dessins à l’encre de chine sur du papier de 2 mètres de haut et 1,13 mètre de large."

Le travail ne s’est pas présenté sans défi pour la Hutoise qui n’a eu que deux mois pour élaborer le projet. C’est qu’il lui a fallu tenir compte du profil du… plus grand tunnel routier de Belgique avec ses 2,5 km de trajet. Et dans les deux sens, cela fait donc 5 km à valoriser artistiquement sans possibilité de couvrir toute la distance.

17 séquences de 30 à 150 mètres de long

En tout, il y aura ainsi 17 séquences sur des panneaux allant de 30 à 150 mètres de long. "Les contraintes annoncées étaient multiples.Il ne fallait pas que cela distraie les automobilistes pour une question de sécurité routière, sourit Charlotte Beaudry. On m’imposait aussi le noir et blanc et la formule des stickers collés sur des panneaux qui ne devaient pas être trop hauts.L’installation est déjà en place mais sans l’éclairage spécifique qui la mettra en valeur dans des coloris différents selon qu’on entre ou qu’on sorte du tunnel. Il sera révélé dimanche lors de l’inauguration."

Les automobilistes pourront alors encore mieux découvrir la scénographie imaginée par l’artiste hutoise qui a joué sur l’alternance pour donner du rythme à son installation.

"Je ne voulais pas quelque chose de lassant.On variera entre des gros plans sur un regard ou un visage et la présence de plusieurs personnages alignés en stand-up sur un même panneau de 30 mètres de long, par exemple. Les adolescentes ne seront pas forcément identifiables mais leurs noms apparaîtront à l’intérieur d’un cœur de pavés symbolique à la sortie du tunnel où un hommage sera rendu à Annie Cordy.L’idée, c’est que les jeunes filles s’inspirent du parcours d’Annie Cordy qui n’a cessé d’avancer et d’avancer sans se soucier du regard des autres.Il faut tenir le coup et prendre sa place dans la vie" … et, plus généralement pour la femme, dans l’espace public aussi.

À titre personnel, Charlotte Beaudry estime ne pas avoir été trop freinée pour se faire une place dans le milieu artistique. "Même si, pour une artiste, peut-être qu’il faut une revendication derrière son travail. Les choses changent.Beaucoup de femmes se sont battues. Cela dit, plus jeune, j’étais parfois intriguée par les commentaires de gens qui pensaient que mes œuvres étaient le travail d’un homme."

L’inauguration du tunnel sera précédée en semaine de la diffusion dans un cinéma bruxellois (le Palace) d’un court-métrage sur le projet dans sa globalité. Charlotte Beaudry y expliquera sa démarche. Une Hutoise dont le talent "s’exporte" décidément bien, tantôt sur une façade à Thuin, tantôt avec l’impression sur une grande bâche dans le tournant Saint-Paul à Liège ("Sister"), ou encore à Charleroi où elle participe actuellement à une exposition collective sur l’adolescence ("Teen Spirit"). "J’ai déjà vu passer des appels à artistes à Huy, mais les budgets n’autorisaient quasi que de travailler gratuitement si l’on compte tous les frais.Sur le centre culturel, cela m’aurait plu, par exemple" , termine Charlotte Beaudry qui a, ce mardi, l’honneur d’un tournage pour l’émission "Hep Taxi!" (RTBF). Gageons que le tunnel sera sur le trajet.