La commission de vigilance vient de trancher: pas d’exclusion pour le conseiller hutois Julien André

Après la récente enquête sur l’organisation et les comptes du Food Square festival parue dans notre édition du 4 mars mettant en exergue une fraude fiscale, une suspicion de faux en écriture, un manque de transparence dans les comptes et des impayés, plusieurs groupes politiques et acteurs locaux s’étaient positionnés en demandant la démission de Julien André de ses mandats politiques. La commission de vigilance avait ainsi été saisie par l’USC de Huy, par l’intermédiaire de son président, Benjamin Van Hulle. Si cette commission composée de personnes indépendantes et externes au groupe politique socialiste avait décidé d’occulter les éléments fiscaux, légaux et administratifs "faute de preuves factuelles", elle se positionnait sur le cas du conseiller communal PS pour avoir tenu des propos insultant à l’encontre d’un de ses bénévoles qu’il avait qualifié de "demi-gogol".