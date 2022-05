Un futur McDo à la place d’E5 mode, à Huy?

"Si après sept ans McDo l’envisage toujours, c’est qu’il est persuadé qu’il y a une place pour lui à Huy" , commente Vincent Navez, un des associés au sein de LNG Associates, société de développement qui travaille avec McDo.Cette même société a d’ailleurs introduit une nouvelle demande de permis pour la chaîne de restauration rapide. Car un projet de McDo sur Huy, il y en a toujours un. Et toujours à Ben-Ahin. McDo a simplement revu son implantation.

Une location, pas un achat

C’en est ainsi fini de la chaussée de Dinant. McDo vise aujourd’hui le petit centre commercial accolé au Colruyt. Là où il y a d’ailleurs un large bâtiment commercial laissé vide par E5 Mode, déclaré en faillite il y a près de deux ans. C’est cet espace-là que McDo espère décrocher. Lorsque la chaîne a fait face aux différents refus pour la chaussée de Dinant, elle a confié ses intérêts à LNG Associates, d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. "On a alors étudié le territoire pour voir si un endroit était commercialement bon , explique Vincent Navez. Un endroit visible, accessible, où il y avait déjà une activité commerciale et où on pouvait installer un restaurant McDo." Et les recherches ont donc abouti au zoning commercial du Colruyt, dans ce bâtiment désormais vide. Le bâtiment appartient à une société familiale de Liège qui a accepté de le laisser à McDonald’s. Ce n’est pas un achat mais une location à long terme.

Pas question cependant de conserver le bâtiment. "Il était assez triste, vide depuis quasi deux ans sans aucune activité." Le bâtiment n’intéressait pas le futur investisseur qui a plutôt choisi de le démolir pour reconstruire autre chose répondant plus à ses besoins. D’où la demande de permis d’urbanisme introduit auprès de la Ville de Huy (l’enquête publique démarre le 18 mai) et qui concerne une démolition, une reconstruction et l’exploitation de ce nouvel espace.

Le nouveau restaurant n’occupera que la moitié de l’espace actuel au sol. Soit 490 m2pour un bâtiment McDo "classique", selon Vincent Navez. Un en rez-de-chaussée – il n’y aura donc pas d’étage – avec une partie restaurant de 140 couverts. Le bâtiment aura un toit végétal que surmonteront des panneaux photovoltaïques. Toutes les eaux de pluie seront récoltées et réinjectées dans un système d’alimentation pour les chasses des WC. C’est aussi un bâtiment "derniercri" en termes d’isolation et les odeurs, elles, seront gérées par un système de filtration des rejets des hottes; "il n’y aura pas d’odeur" . L’infrastructure sera aussi équipée d’un système de "drive" (on commande tout en restant dans sa voiture) – classique aussi pour ce type de chaîne de restauration rapide. "À l’extérieur, on aura aussi un petit bâtiment pour trier les déchets." Une caractéristique à laquelle l’investisseur tient particulièrement.

Des bornes électriques

Tiens, et le parking? Le nouvel espace commercial le partagera avec les autres commerces du coin. "C’est un parking commun de 85places, un parking global partagé avec les autres." Avec, aussi, quatre bornes pour recharger les voitures électriques. Et ceux qui se déplacent en deux roues? Ils auront eux aussi de quoi parquer leurs vélos puisqu’un emplacement couvert leur sera dédié, avec recharges pour vélos électriques.

L’ancien projet coinçait avec, notamment, les soucis de mobilité qu’il risquait de créer. Qu’en est-il ici? "Lorsqu’on traite un tel dossier, il y a un principe de base , souligne Vincent Navez. On gère toutes les problématiques en amont. On a ainsi été voir tous les intervenants." La Région wallonne, la DG01 pour la gestion des voiries, l’égouttage, la Ville aussi. Et "il y a eu une étude de mobilité complète" . Les entrées et sorties se feront comme avec l’ancienne enseigne commerciale.

L’ouverture du McDo créera de l’emploi. Entre 40 et 50 personnes seront ainsi engagées par le franchisé qui sera à la tête du restaurant. "Il aura la charge de recruter son personnel en partenariat avec les autorités locales; ce seront des gens qui résideront à Huy ou dans les environs." Alors pour quand les travaux? Pour peu que l’enquête publique ne coince pas comme ce fut le cas chaussée de Dinant, l’investisseur espère décrocher son permis dans un délai de trois mois-trois mois et demi. "Dès que le projet est accepté, il y a une réelle volonté de ne pas traîner, de lancer le chantier rapidement." Chantier qui devrait durer trois mois et demi aussi. "On peut donc penser qu’on pourrait alors ouvrir au premier semestre de l’an prochain. Mais ça ira peut-être plus vite…"