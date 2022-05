Le bal des Hutois a fait son retour

Pour la majorité socialiste hutoise, c’était aussi l’occasion de faire le point sur les nombreux projets qui ont traversé la législature en cours, bouleversée par la pandémie, mais aussi sur les défis qui attendent la Ville dans les prochaines années, en ce compris le challenge de la reconversion nucléaire. "Les difficultés dans la vie peuvent être des opportunités, a expliqué le bourgmestre empêché de Huy, Christophe Collignon (PS), et ce défi a aussi été une opportunité de transformer notre ville, de concevoir les choses autrement et de faire en sorte que Huy grandisse et devienne un pôle incontournable entre Liège et Namur. Notre ambition est à la hauteur du défi et de nos atouts."

Et de pointer les nombreux travaux d’extension de la ville ou les travaux d’investissement conséquents rive gauche (cité administrative, marché couvert, etc.) destinés à faire de Huy une ville encore plus attractive. " Quartier par quartier, nous faisons grandir notre ville au profit de chacun et dans le projet collectif", a encore ajouté Christophe Collignon, avant de lancer définitivement la soirée. "Réunir ainsi les forces vives de notre ville et de la région de Huy, c’est extraordinaire. Après plus de deux ans de privation, on peut remettre en contact les acteurs principaux qui font de la Ville de Huy ce qu’elle est" , s’est réjoui de son côté le bourgmestre f.f. Éric Dosogne (PS). " On a plein d’amis ici présents, de Waremme, de Wanze, aussi, c’est intéressant, la Ville de Huy, de par son rayonnement, a aussi une influence sur les autres communes, c’est ça aussi qui est important". Plusieurs centaines de personnes étaient attendues tout au long de la soirée. Le bal a été une réussite, malgré le timing serré côté organisation.