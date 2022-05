Tihange : Jane Døe, libre et multiple

Épurée, mystique, la voix ici s’accorde à une gestuelle de pantomime, délicate et mystérieuse qui sublime chaque morceau dans un clair-obscur qui renforce l’identité créatrice du groupe. Qui n’en revendique pourtant aucune sinon celle d’être authentique. "Il y a quelque chose de l’ordre de l’insouciance dans chacun de nos morceaux, glisse la chanteuse, fascinée par les pays nordiques et leurs noirs sublimés. Je m’inspire de cela car le beau existe toujours, même dans la fin. Chaque titre évoque cela, les petites morts de la vie."

Inspiration nordique

Dédiée à sa terre d’accueil, l’Islande, My Suzy poursuit sur cette même inspiration nordique avec une instrumentalisation contrastée et audacieuse. « Je la dédicace aux maîtres des lieux, à Carmelo mais surtout à Susy, je crois qu’elle l’aime bien. » Titre gagnant du concours de talent Mint en 2020, le morceau éveille ici une forme de douceur contemplative dont la pureté vocale ramène à l’insouciance de l’enfance et son authenticité.

Glow , Jack of hear et In a lie , poursuivent la soirée avant Who you are , titre qui pose la question de l’identité, chère à la chanteuse, apparue d’ailleurs derrière un masque. Seul cover du set, "et pour longtemps" , Mister Sandman , de The chordettes (1954), apporte sa note douce à la soirée avant un dernier morceau en français, Danse d’un pas , dédié à tous les auteurs "et leur inconfort dans la création" .

L’agenda culturel de la semaine

Huy (de jeudi à dimanche)

Le FRAJA (Festival rencontre ateliers jeunes artistes) mettra à nouveau le centre culturel de Huy sens dessus dessous en bord de Meuse, avec un programme varié qui mêle expositions, concerts, spectacles. Un moment dans l’année qui permet aux jeunes et à leurs parents de se retrouver, fêter l’imagination, être surpris, s’amuser, être bousculés, s’émerveiller…

085/21 12 06

Modave (vendredi à 20 h 30)

Artiste récompensé du prix de l’album de l’année aux «Octaves de la musique», en 2021, avec Back to the roots, Dominic Ntoumos sera en concert à la salle des Deux Ours avec un concert attendu éclectique. Son groupe, Ntoumos, qui représente le brassage des cultures par le mélange de styles, de sonorités traditionnelles et modernes, apportera l’énergie attendue.

0474/41 42 79

Hannut (samedi dès 16 h)

La culture sera «en Goguette» à Abolens, avec un programme de spectacles et de concerts gratuits. Voisins et habitants sont attendus pour créer des ponts entre les villages, créer du lien et des moments de convivialité. Côté concert, on peut pointer le spectacle Patua Nou ainsi que le concert de Accords Perdus, deux musiciens du coin.

019/51 90 63

Marchin (dimanche dès 10 h 30)

Latitude 50 (le pôle des arts du cirque et de la rue), à Marchin, sonnera le début de fin de saison avec, en piste, les élèves de l’École de cirque, les stagiaires de Devenirs et les artistes en résidence. Au programme, le résultat du travail de tout ce joli monde et des propositions scéniques qui pourront être applaudies sous le nouveau chapiteau en dur.

085/41 37 18

BIENTOT

HUY

– Le samedi 14 mai à 20 h 30, le groupe Yel sera en concert à la salle La Petite Centrale.

0494/85 70 99

– Le mardi 17 mai à 14 h 30, Alvéole Théâtre sera à l’espace Saint-Mengold avec son spectacle «Vieillesse ennemie».

085/21 78 21

ENGIS

– Le vendredi 20 mai à 20 h 30, la compagnie du Caniveau sera au centre culturel avec «Si t’es mon pote».

085/82 47 60

– Le vendredi 3 juin à 20 h 30, Danny Bryant sera au centre culturel, invité par Iguana Café pour son Cycle blues.

085/82 47 60

– Le samedi 21 mai à 21 h, la Petite Centrale à Tihange proposera une soirée de Comedy club.

0494/85 70 99

SAINT-GEORGES

– Le samedi 28 mai à 20 h,

le centre culturel mettra à nouveau à l’honneur la troupe des Brankignols avec la pièce «Que Fœtus?».

04/259 75 05