C’est avec beaucoup de fierté qu’elle regarde alors passer les élèves de la section "art culinaire" qui ont confectionné un immense gâteau. Il faut dire que pour que chacun des 1200 élèves et leurs professeurs et encadrants puissent avoir un morceau, il fallait bien un gâteau XXL.

Après l’entrée du gâteau dans la cour de l’école, sous les applaudissements nourris, les élèves sont partis pour une farandole tout autour du quartier, en passant par les petites rues, la place Verte, la Grand-Place et le piétonnier. Un cordon humain de plus d’un kilomètre, main dans la main, sous les éclats de rire des jeunes.

Une chaîne humaine de plus d’un kilomètre dans les rues de Huy. ©© Jacques Duchateau

Spectacle et expo

"Il y a beaucoup de choses qui ont marqué la vie de l’école. 175 ans, c’est un bail, poursuit la directrice. Au début c’était une école de filles, puis il y a eu la mixité dans les années 70. Ce qui a été un tournant dans la vie de l’école".

Une exposition a été organisée également dans les locaux de l’école avec beaucoup de photos d’archive. "Ce qui permet aux anciens de se replonger dans l’ambiance de leur école. Et puis les plus jeunes peuvent essayer d’en reconnaître quelques-uns et de découvrir aussi l’histoire de Sainte-Marie."

Les élèves de la section «art culinaire» ont confectionné un énorme gâteau. ©© Jacques Duchateau

Alors que les élèves reviennent de leur tour en ville et rentrent dans la cour pour savourer le gâteau, Isabelle Broers clôture avec un clin d’œil: "Ça bouge beaucoup àSainte-Marie, il n’y a pas deux semaines les mêmes."

Une capsule temporelle

Une capsule recueillant des objets et témoignages des élèves et professeurs a été placée dans un parterre de l’école, dans le but d’être ouverte en 2045, pour les 200 ans de l’institut et ainsi jeter une passerelle entre l’école d’aujourd’hui et l’école du futur.