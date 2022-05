Les cyclistes sont-ils les oubliés de la liaison TIhange-Tinlot?

Alors oui, la phase 2 des travaux prévoit une voie latérale dite "bitrace". Elle est constituée de deux bandes de roulement en dur, séparée par une bande centrale qui démarre de l’extrémité du chemin de Saint-Loup pour rejoindre le rond-point des Gottes. Une voie accessible aux piétons et aux cyclistes mais "sa configuration est manifestement prévue pour du charroi agricole" , note dans son courrier aux collèges communaux de Huy et de Modave Liliane Schaner pour le Gracq Huy-région. Ou encore pour les VTT mais à coup sûr pas pour les vélos de route. Et "la demande de permis ne prévoit aucune amélioration de ce chemin" . Le Gracq s’interroge aussi sur "le passage périlleux" au giratoire des Gottes. Les ronds-points sont des zones accidentogènes pour les cyclistes, aucun aménagement n’est prévu pour le sécuriser.

Des propositions

Si le Gracq critique, il vient cependant aussi avec des propositions. En réclamant déjà qu’on revoit les aménagements afin de les améliorer pour les cyclistes. "Nous estimons que ce parcours doit être au service de toutes les catégories de cyclistes." Il faut que l’itinéraire soit continu et connecté avec d’autres itinéraires, qu’il emprunte le chemin le plus court pour aller d’un point à l’autre, qu’il soit à l’écart des véhicules, qu’il assure une sécurité autant objective que subjective du cycliste. Les propositions du Gracq? Il suggère de rendre le Chemin de Saint-Loup carrossable à tous les types de vélos, de traiter aussi la voie latérale (depuis la borne 4370 à la borne 4600) de façon uniforme et en dur sur toute sa largeur. Les cyclistes quotidiens suggèrent également de créer depuis la borne 4600 une bifurcation de la voie latérale pour rejoindre la partie actuellement en cul de sac de la rue les Gottes, en ajoutant que les critères de cyclabilité imposent un passage en souterrain sous la N684. Enfin, pour rejoindre Strée, "les pentes des accès au pont de la rue Elmer enjambant la N684 doivent être limitées à 5% maximum" , ajoutent-ils.

Le Gracq s’étonne qu’on n’ait pas mieux intégré les cyclistes aux travaux mais il espère. En ajoutant qu’il ne comprendrait pas qu’aujourd’hui que "la Région ne mette pas tout en œuvre pour faciliter au maximum l’usage du vélo en profitant des travaux de cette liaison" .