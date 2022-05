Huy: l’institut Sainte-Marie fête ses 175 ans

Avec deux "petites" années de retard dues au Covid, l’institut Sainte-Marie de Huy fêtera son 175eanniversaire ce vendredi. L’occasion pour le staff de direction, les 140professeurs, 10éducateurs et 1200élèves de se replonger dans le passé de l’école secondaire libre implantée rive droite. "Pour trouver les origines de notre école, il faut remonter à 1819, quand le curé Nicolas Minsart et deux religieuses de la Congrégation des sœurs de Sainte-Marie ont voulu sortir les jeunes filles des quartiers pauvres de Namur en proposant des cours de couture et plus tard de l’enseignement. Par la suite, ces écoles ont commencé à se développer dans le bassin industriel mosan" , évoque Isabelle Broers, la directrice de l’implantation hutoise depuis trois ans.