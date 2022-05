Traiter les boues des inondations au port de Statte? Un «non» clair de la Ville de Huy

La Spaque recherchait un site et, parmi les différentes pistes étudiées, elle avait jeté son dévolu sur le port de Statte. Ces terres, qui ne sont normalement pas polluées ou dangereuses, doivent cependant être traitées: elles doivent être tamisées et concassées puis envoyées vers des filières de valorisation. Et là, on parle de 150000 tonnes de terres qui pourraient être stockées sur Statte pendant deux ans.

De nombreuses habitations proches

Sauf que le collège communal hutois s’y est opposé. C’est lui qui devait délivrer le permis d’environnement, il a refusé de l’octroyer à la Spaque. Et les raisons sont multiples. Déjà, le charroi que cela engendrerait… "Contrairement à ce qu’ils disent, il y aura beaucoup de camions , note le bourgmestre f.f.Éric Dosogne. On n’est pas du tout certain que la voie d’eau serait utilisée de façon prioritaire." On évoque 80 camions par jour, soit 8 camions par heure sur le site du port de Statte. "C’est un coin où il y a de nombreuses habitations , ajoute Éric Dosogne. En face, de l’autre côté de la Meuse, avec les nouveaux immeubles à appartements mais aussi tout le quartier de Statte." Le bourgmestre f.f. hutois épingle aussi le yachting club tout proche ainsi que le RAVeL. Autant d’endroits qui risquent d’être incommodés par les nuisances que pareille entreprise ne manquerait pas de susciter. Le bruit, les poussières, les odeurs même si "on dit que les terres ne seront pas polluées mais tout déchet qu’on retire de son jardin est a priori pollué" .

Le fonctionnaire technique ne s’était pas opposé à la demande, il estimait que les nuisances n’étaient pas notables, du fait de son caractère temporaire mais aussi des mesures que la Spaque annonçait pour diminuer les nuisances.Lesquelles? L’installation d’un brumisateur pour contrer les poussières volantes ainsi que l’imperméabilisation du sol.

Le collège avait donc dix jours après l’avis du fonctionnaire technique pour se prononcer. "Si on ne prenait pas position, c’est comme si le collège approuvait" , ajoute le bourgmestre f.f.Éric Dosogne. Le collège a donc remis un avis négatif. À noter que la Spaque peut encore réagir, si elle tient au site du port de Statte, en sollicitant la décision de la ministre Céline Tellier.