Samuel Cogolati va enseigner le droit au Congo

Le Hutois a deux fois 15heures de cours à donner, en fonctionnement des institutions internationales et droit de la coopération internationale. "C’est une charge limitée" , qu’il donnera bénévolement et à distance. "Le Nord-Kivu est la province la plus violente du Congo , explique-t-il. Elle est ravagée par la guerre depuis 25 ans. Il n’est même pas possible que je m’y rende physiquement, ce sera à distance via Zoom." N’empêche que Samuel Cogolati est très content de cette opportunité. "J’ai défendu mon doctorat en droit international.C’est mon travail, la recherche en droit international." Il va ainsi renouer avec sa passion le temps de ces cours.

Cette opportunité est née d’une rencontre avec Richard, un chercheur congolais qui travaille à l’université du Graben. "Il est venu pendant trois mois en Belgique. Il travaille sur la protection des réfugiés dans l’est du Congo. C’est un gars qui m’a fortement touché." Et le Hutois lui a fait une offre de services que Richard a transmise au recteur de l’université. Et elle a été acceptée. "Moi, je saute sur l’opportunité. Je donnerai cours mais c’est moi qui vais apprendre le plus."