Fête du travail à Huy-Waremme: «le 1er  mai doit rester un rendez-vous socialiste»

À Waremme samedi, ils étaient 200 et une centaine sur la Grand-Place de Huy ce dimanche. Les militants et sympathisants rouges ont pu se retrouver (enfin) ce 1er mai. La fête du travail a retrouvé sa place au calendrier. Une date qui dégage tout un symbole pour le PS de Huy-Waremme. "Plus que jamais, on se préoccupe des gens, de l’augmentation du coût de la vie, intervient Éric Hautphenne, président de la fédération. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver aujourd’hui car le socialisme, c’est ça: des échanges, des contacts et de la chaleur humaine." À Wanze, Villers-le-Bouillet, Amay et ailleurs, les socialistes avaient aussi ressorti les drapeaux, les écharpes rouges et levé un verre aux droits obtenus depuis la création des premiers syndicats et du premier parti socialiste, le POB. "C’est un plaisir de se retrouver et ces moments nous ont manqué, débute Christophe Collignon, bourgmestre en titre de Huy et ministre wallon. Ces deux dernières années ont été compliquées et nous ont privés de rassemblements et de festivités. Nous avons dû affronter de nombreuses difficultés tous ensemble: la crise sanitaire, les inondations et la situation en Ukraine aujourd’hui. Toutes ces épreuves ont permis de remettre en avant la solidarité mais aussi la sécurité sociale et ont démontré l’importance des services publics."