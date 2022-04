Ils reprennent du Dutronc, le père comme le fils

Tous ensemble, ils se produiront dimanche aux alentours de 15h30 sur la Grand-Place de Huy. Et ce sera en réalité leur premier vrai concert, après une seule prestation privée. C’est que, tout juste après leur formation il y a un peu plus de deux ans, il y a eu le confinement. Les dates de concerts prévues ont été annulées. "On s’est accrochés pour se voir et jouer quand même. Il y a longtemps qu’on répète ensemble mais c’est vrai que, dimanche, ce sera un peu le baptême du feu. Notre première date avant deux concerts en Suisse en juillet et le Terril Festival de Saint-Nicolas en septembre. On devrait aussi jouer en automne à la citadelle de Namur. C’est drôle parce que c’est le dernier concert donné par Jacques Dutronc chez nous!"

Un concert familial

Mais pourquoi Dutronc (Jacques, le père) et Dutronc (Thomas, le fils), en fait? "Je voulais conjuguer mes deux grandes passions que sont le rock et le jazz , poursuit Éric Dehareng. Avec les Dutronc, c’est bien, on a les deux: il y a le côté plus classic rock du père et le côté plus jazzy, un peu manouche, du fils. Mais il existe aussi un vrai trait d’union entre les deux…"

Dimanche après-midi, donc, le groupe proposera une setlist "assez éclectique" , avec des morceaux rock ou swing, des ballades, des chansons populaires et de la variété "pour faire bouger: c e sera vraiment un concert familial, tous publics". Les six membres du groupe se réjouissent en tout cas de partager leur passion (et leur travail) avec le public hutois. "On est vraiment contents: on vient pour se faire plaisir mais on a quand même l’ambition de faire quelque chose le plus propre possible et qui plaise. On est confiants."

Et dire que ce (premier) concert aurait pu ne jamais avoir lieu. Effectivement, il y a quelques mois, quand l’organisateur des festivités a appelé Éric Dehareng, c’était pour lui demander de venir jouer avec son groupe de cover d’Oasis. "Je lui ai dit que le groupe n’existait plus mais que, par contre, si ça lui disait, j’avais lancé un autre truc…" Et ça a donc marché. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas avoir peur d’être parfois un peu opportuniste…