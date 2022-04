Après des travaux, un Proxy Delhaize flambant neuf à Tihange

Soucieux de l’accueil de ses clients, le Proxy Delhaize a voulu leur faciliter, sinon la vie, au moins les courses. "On voulait qu’ils aient plus d’aisance. Les allées sont plus larges et les rayons plus bas."

Avec une surface de quasiment 1300m² à l’ouverture, le Delhaize a gagné 230m² pendant les travaux. Pour agrandir sa surface de vente, on a rogné sur la réserve. "Mais on l’a aussi agrandie, à l’arrière. On a mis une dalle de béton et un bardage."

Et puis, agrandir le magasin permet de proposer davantage de produits. "On a ajouté trois mètres (NDLR: de rayon) de produits locaux et également trois mètres de bières locales."

Si elle est contente du résultat final, Isabelle Vanvinckenroye n’était pas à l’aise à l’idée de fermer aussi longtemps. "C’est clair que j’avais peur de perdre des clients. Après cinq semaines de fermeture, ce n’est pas facile de les récupérer."

Du côté des employés, on ne boude pas son plaisir. "On est venus pendant les travaux pour nettoyer, réceptionner les camions, remplir les rayons… C’était fatigant, note Florent Dudek. Mais ça en valait la peine. Le magasin est très beau. On est fiers, on a fait du bon boulot."

Même son de cloche chez son collègue, Yannis Delgombe. "C’est beau. Il y a plus d’espace, de lumière… Le magasin est plus chaleureux qu’avant." La boulangère, Bérangère Dubois, insiste, elle, sur l’ambiance au sein de l’équipe. "On s’entend vraiment bien. Ça donne envie de venir travailler. C’est bien aussi pour les clients. Je pense qu’ils veulent avoir des bons contacts avec le personnel."