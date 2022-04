Trésors claviérois en dépôt à la collégiale de Huy

Une trinitaire de sainte Anne

Avant d’être exposées à Huy, toutes ces pièces ont été nettoyées par les mains délicates du sacristain de la collégiale Vincent Bourguignon pour les statues de bois, et par la bénévole Josiane Bruck pour les orfèvreries. Une fois la porte de la tour franchie, une sculpture en chêne de sainte Anne accueille le visiteur. Une statue trinitaire datant de 1520-1540 où sainte Anne, en position debout, tient dans les bras sa fille Marie qui, elle-même, porte l’enfant Jésus. "C’est une statue qui était très courante à l’époque. À l’origine, elle était en chêne polychrome. Sainte Anne a la particularité de porter le costume de la veuve avec un voile sur ses cheveux et une guimpe qui cache son cou alors que la Vierge a la chevelure libre et un petit décolleté carré" , détaille Marylène Laffineur. Parmi les autres statues mises en dépôt, figure notamment celle de saint Gangulphe qui n’est autre que le patron… des maris trompés!

Le plus ancien ostensoir cylindrique de Wallonie

Du côté des orfèvreries, l’exposition présente notamment l’ostensoir cylindrique le plus ancien de Wallonie. Datant de 1560, il avait été offert par le seigneur Olivier de Saint-Fontaine et son épouse Angèle Radoux du Pré.De quoi faire le lien avec le tableau datant de 1605 et qui est exposé dans le Trésor de la collégiale depuis les Septennales 2012. On y voit Olivier de Saint-Fontaine sur son lit de mort, entouré de son épouse et de ses filles.

Des couronnes du XVIIIe siècle et d’autres très belles pièces d’orfèvrerie du XIXedont un reliquaire ( "à l’époque où on recopiait ce qu’on faisait au Moyen Âge" ), s’offrent encore aux lumières multicolores du Rondia. Et le visiteur aura, certainement, l’attention attirée par un intrigant bras reliquaire polychrome datant de la fin du XVIIe. "Souvent, le contenant reflète le contenu… Son état de conservation a de quoi surprendre. Il a encore l’authentique en tissu qui identifie le martyr saint Laurent."

Et si plusieurs hypothèses entourent les armoiries brodées dans un voile de calice, Marylène Laffineur a davantage de réponses à apporter devant un calice poinçonné à Maastricht au XVIIIe siècle et "étonnamment" gravé des armoiries des Liedekerke au XIXe. "Cette famille de seigneurs de Pailhe l’a visiblement hérité d’un ancêtre qui avait été gouverneur de Maastricht jusqu’en 1738."