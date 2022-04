Le FC Tihange devra désormais jouer au hall omnisports

La Ville de Huy en a cependant trouvé un, dans le quartier des Chinisses. Il appartenait à Meuse Condroz Logement qui ne pouvait cependant pas y construire car le site est trop décentré. Son permis n’est jamais passé. Alors? La Ville de Huy et Meuse Condroz Logement ont décidé d’échanger leurs terrains, chacun y trouvant son intérêt. La première reprend le terrain des Chinisses où elle pourra construire sa piste d’athlétisme, la deuxième le terrain sur lequel le FC Tihange a ses installations, à la rue Batti Gérard. "L’idée: nous, on a ainsi un terrain pour construire la piste de 400 mètres et MCL retrouve un terrain à bâtir au terrain du club de foot" , note André Deleuze, échevin des Travaux. Et il ajoute: "si on n’avait pas réussi à vendre le terrain de foot, on aurait fait un bail emphytéotique pour MCL."

"On a rencontré le club de Tihange" , ajoute Étienne Roba, échevin des Sports. Le Covid a eu raison de la motivation des joueurs, le club n’a plus d’équipe. Mais "il ambitionne de recréer une équipe de vétérans. S’il y parvient, il trouvera au hall omnisports ce dont il a besoin pour jouer" . Si le FCTihange retrouve des joueurs et une nouvelle motivation, la Ville lui a garanti de pouvoir s’entraîner sur le terrain du RFCHuy, derrière le hall omnisports. Le FC Tihange changerait ainsi de lieu mais pourrait toujours exister…