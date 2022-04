Huy: le plein d'instruments à l'Atelier rock

Depuis la fin des règles sanitaires, l’Atelier rock reprend son rythme de corisière et réorganise concerts et événements immanquables. Dimanche dernier, guitares, micros, synthés, partitions et amplis avaient envahi l’espace quai Dautrebande. Une reprise qui aura su séduire les amateurs de musique et les curieux. "On a un peu amélioré la formule par rapport aux éditions précédentes, précise Patrice Saint-Remy, le coordinateur. On a su tirer du courant pour tous les exposants afin de faire essayer les amplis, des éléments électroniques comme les micros ou des instruments de musique également. C’est plus facile pour eux car avant on mettait juste les tables à disposition." Une quinzaine de vendeurs étaient ainsi présents pour proposer du matériel neuf ou d’occasion. "On a deux publics différents. Le matin, ce sont surtout des musiciens qui viennent pour faire la bonne affaire et qui cherchent absolument un modèle en particulier, et l’après-midi, ce sont plutôt des curieux et des familles qui viennent se promener" , analyse l’organisateur Hutois. Et puisque le concept séduit, Patrice Saint-Remy souhaiterait l’étendre. "On voudrait voir les choses de façon exponentielle mais le problème c’est qu’on a un espace fort réduit ici. Et le faire ailleurs, ça aurait moins de sens car l’idée est de faire venir les gens chez nous. Donc à voir comment on pourrait envisager les choses."