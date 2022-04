En ULM, ce Hutois va voler sur les traces de l’Aéropostale

8000 km à une vitesse de 240km/h

"Après les éditions de 2018 et 2019, c’est la troisième fois que ce raid est mis sur pied, précise Jean-Paul Delooz, qui est le coorganisateur de cette épreuve. Nous nous envolerons de Challes-les-Eaux, en Savoie, pour rejoindre la ville marocaine de Dakhla, dans le Sahara occidental, nous reviendrons ensuite en France, en retraversant le Maroc et l’Espagne. Lors des deux premières éditions, nous étions allés jusqu’en Mauritanie et au Sénégal, mais la situation sanitaire reste compliquée dans ces deux pays."

Au total, les aventuriers vont voler quelque 8000 km à bord d’ultralégers motorisés à grande autonomie. "Il s’agit d’appareils de type VL3, fabriqués en Belgique, qui pèsent entre 472,5 kg et 600kg, équipage compris. Ces petits avions (NDLR: qui coûtent à l’achat environ 200000 €) peuvent atteindre une vitesse de 240 km/h. Ils consomment 18 litres d’essence par heure."

Vingt-neuf équipages vont prendre part à l’aventure. "Il s’agit d’équipages belges, français, tchèques, allemands ou encore suisses qui voleront en patrouille, détaille Jean-Paul Delooz qui a découvert le monde de l’ULM il y a huit ans à l’occasion d’un baptême offert à sa fille à Avernas. Chaque patrouille sera composée de cinq avions. Il n’est évidemment pas permis d’en faire voler trente ensemble. Obtenir toutes les autorisations n’est pas une sinécure. Rien que pour le Maroc, ma farde de documents est épaisse d’une dizaine de centimètres."

Le mythique Cap Juby

Alors que les participants au Raid Mermoz atterriront tantôt sur de petits aérodromes, tantôt sur l’aéroport international de Marrakech, ils feront aussi le plein d’images époustouflantes. "Nous volons à une altitude de 4000 à 5000 pieds, soit environ 1,5 km, et nous allons survoler les Pyrénées, le détroit de Gibraltar, l’Atlas, ou encore le désert subsaharien. Des endroits magiques." Tout comme le mythique Cap Juby. "Nous atterrirons sur cette piste balisée à la chaux. C’est dans cette base, alors sous administration espagnole, qu’Antoine de Saint-Exupéry fut nommé chef d’aéroplace en 1927."

C’est là qu’avait lieu au temps de l’Aéropostale le transfert du courrier venu d’Europe à destination de l’Amérique du sud, et inversement. C’est aussi dans la forteresse rudimentaire de ce bout de terre situé entre désert et mer que l’écrivain esquissera les contours de son Petit Prince.