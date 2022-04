Patrick Fiori, homme parmi les hommes au cœur de la collégiale de Huy

"Bleu et vert" amorce le set d’un concert à l’image d’un artiste qui sait encore se mettre à hauteur de ses semblables. Pour preuve, son entrée par la nef centrale le plaçant homme parmi les hommes pour se frayer un passage applaudi et attendu jusqu’au cœur de la Collégiale. C’est du Patrick Fiori authentique et abordable, généreux aussi qui donne à la variété française son aura particulière rehaussée de chants corses.

Ponctué d’anecdotes sur sa vie et son déroulé, le concert prend d’emblée la forme d’une confidence grandeur nature partagée avec le public hutois. "Pourquoi j’ai accepté cette folie de chanter dans les églises et cathédrales? Un jour, quand j’étais petit, un curé m’a observé et m’ouvert la porte de sa maison. J’ai pu y chanter."

C’est clair, un concert donné par Patrick Fiori, c’est du partage, "comme ce qu’on a à dire et faire". Pour le chanteur qui a aussi des racines arméniennes, cela veut dire, rester humain et défendre le bien autant qu’il peut le faire. "Dieu pourra", chanson pour Mère Térésa et "Belles", le confirment autant que "Dele Yaman", chant traditionnel surgit comme une plainte venant d’un peuple martyr. Ici, on est dans un moment de grande écoute sans rien perdre des mots, des notes et de la voix. "J’y vais", morceau chanté avec Florent Pagny en voix off, poursuit le set intense et intime alors que le public reprend en chœur les derniers morceaux dont "Il est venu le temps des cathédrales" chanté dos à LiRondia, cette fabuleuse rosace de couleurs.

Retour au chœur après une ultime traversée de la foule pour un final dédié à l’amitié, au bonheur, à la musique. "Que ces mots-là restent en nous toujours."