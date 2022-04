Une trentaine de policiers sont intervenus à la prison de Huy ce mardi

Une trentaine de policiers de la zone mais aussi de la police fédérale de Liège sont intervenus pour convaincre les prisonniers de retourner dans leurs cellules. L’intervention a duré une trentaine de minutes, "mais on n’a pas dû faire usage de la force. Et il n’y a eu aucune agressivité, ni physique, ni verbale, de la part des détenus. Nous avons pu dialoguer avec ceux-ci, qui ont fini par obtempérer." Et il est vrai qu’au sortir de la prison, l’ambiance dans l’équipe de policiers en présence était pour le moins bon enfant.

Selon le délégué syndical CGSP Cédric Mazuin, les détenus ont ici des revendications en matière de droits humains.