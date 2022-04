Depuis, des travaux de réfection sont menés par la Ville de Huy sur l’ensemble des ruisseaux qui ont débordé." On augmente notamment la section des pertuis qui étaient trop petits, note le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On essaie aussi d’homogénéiser l’ensemble du réseau pour perturber le moins possible l’écoulement des eaux."

C’est dans ce cadre-là que pour le ruisseau des Poyoux Sarts, une enveloppe budgétaire de 20000 € est prévue.Mais la Ville compte aussi sur un subside de la part du Contrat Rivière Meuse Aval.Huy espère en effet être reprise dans l’appel à projet Lutte contre les inondations et BiodiverCité2022 .

Son objectif est d’apporter une aide financière complémentaire aux communes partenaires pour mettre en œuvre des aménagements de lutte contre les inondations et coulées boueuses et/ou des actions introduites dans le cadre du subside BiodiverCité du SPW. "Cela implique aussi de recréer des berges plus naturelles, poursuit Éric Dosogne. Pour rétablir la biodiversité mais aussi pour ralentir l’écoulement des eaux."

Si Huy est retenue par cet appel à projets, elle pourrait bénéficier d’un subside maximum de 3000 €.