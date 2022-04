Quelle affaire? L’homme est poursuivi pour neuf faits d’escroquerie, pour un vol et pour avoir utilisé publiquement des noms qui n’étaient pas les siens. Plusieurs personnes, victimes de ses faits et gestes, ont eu un contact entre elles et grâce à elles, on a réussi à découvrir qui se cachait derrières les faux noms.

Le prévenu est philatéliste. Il utilisait de faux noms pour vendre des timbres postaux de collection sur le site de vente Delcampe. Une fois les négociations faites, il invitait les gens à lui verser de l’argent. Il leur donnait des numéros de compte qui ne lui appartenaient pas. Notamment ceux de ses deux filles. Puis, lui-même retirait l’argent… mais n’envoyait jamais les timbres qu’il avait promis à ses acheteurs. Les sommes qu’il s’est ainsi mis en poche? De 50€ jusqu’à 550€. Et les faits ont été commis entre le 30 septembre 2019 et le 30 avril 2020. Une fois qu’il a été identifié, il a été entendu et a reconnu. "Il a dit qu’il était désolé, qu’il allait rembourser" , explique la procureur de division. Sauf qu’il ne l’a pas fait. "Il était philatéliste au début, mais à la fin il avait besoin d’argent pour sa drogue. Et il a fait des escroqueries." Il a aussi volé… un cendrier. L’homme a des antécédents anciens pour des faits de roulage, pour des vols et extorsions. Le ministère public a requis une peine d’un an de prison.

Jugement le 2 juin.