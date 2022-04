L’Atelier Rock réorganise son marché d’instruments de musique à Huy ce dimanche

Pas toujours évident de se fournir en instruments et en matériel pour jouer de la musique. Une passion qui ne convient pas toujours à toutes les bourses. L’Atelier Rock organise ce dimanche24avril, de 10 à 17h, son marché des instruments de musique neufs et d’occasion. L’occasion de dénicher de bonnes affaires pour alimenter vos prochaines soirées estivales et que la musique soit bonne. "On avait mis notre événement en pause les deux dernières années à cause de la crise sanitaire. Cette année, il y aura 35 exposants particuliers principalement mais il y aura aussi un stand de Invaders Amplification, annonce Patrice Saint-Remy, le coordinateur. On pourra retrouver un peu de tout. Des guitares, des basses, des amplis, des éléments de batterie mais aussi des partitions. Il y aura par contre moins de claviers et de violons par exemple." S’il manque un instrument à votre collection ou si l’envie vous prend de devenir le futur Jimi Hendrix à moindre coût, c’est le moment, c’est l’instant. L’entrée est gratuite pour tous les curieux en quête de nouveautés. " L’événement se déroule sur le premier étage mais aussi au sous-sol, précise le Hutois. Il y aura aussi un bar et probablement de la petite restauration."