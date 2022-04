«C’est encore un sale Albanais», a-t-il lâché

Le prévenu se retrouve devant le tribunal pour incitation à la haine, racisme et xénophobie. Pour menaces aussi. Il l’affirme: il n’a aucun souci avec les Albanais, il a des amis issus de cette communauté.

Le conseil du jeune homme, qui s’est constitué partie civile pour 1€ provisionnel, est surpris. Par les propos de "ce chevalier blanc qui est intervenu dans une dispute qui ne le concernait pas. Il ne fait pas partie de la police ou de la sécurité de l’école. Il aurait pu téléphoner à la police. Rien ne justifiait qu’il se mêle d’une dispute entre ados." Les images de la vidéo montrent bien que le prévenu a repris sa voiture et a circulé de façon violente. Or, il était en sécurité dans son auto, la situation ne nécessitait pas qu’il démarre rapidement.

Pour le ministère public, les faits sont clairement établis. Avec témoins, de plus; autant la direction de l’école que de nombreux jeunes. Et la vidéo prouve bien que le prévenu a eu une réaction disproportionnée. La procureur de division requiert une peine de travail de 60 heures et, à défaut, cinq mois de prison.

"Mon client a eu le tort d’aller porter assistance à une personne en danger…" , plaide MeThirion, conseil de l’Amaytois. "Et il n’y est pas allé violemment. Il voulait mettre fin à une agression violente et il s’est fait lui-même menacer. Son intention n’était pas d’inciter à la haine ou à la violence; que du contraire." L’Amaytois a mis fin à une bagarre qui aurait pu mal tourner. Il a ensuite dû faire face à "un groupe de furieux" qui voulait s’en prendre à lui. "On l’a même menacé d’aller chercher une arme" , rappelle le conseil qui a plaidé l’acquittement. "Mon client a porté assistance à quelqu’un en danger puis il a essayé de sauver sa peau…" Le conseil ne s’est pas opposé à une peine de travail.

Jugement le 2 juin.