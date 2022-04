Le toxicomane risque 10mois de prison pour un vélo volé

On est en novembre2021. Un Hutois se fait voler son vélo, un cadeau qu’il a reçu peu de temps avant pour son anniversaire. Une voisine, policière, a effectivement vu passer le vélo, orange fluo et noir, aux mains d’un autre homme que le propriétaire. Et le lendemain, deux de ses collègues repèrent, du côté de Ben-Ahin, un quinquagénaire hutois, toxicomane et bien connu de la Justice, avec la bécane volée.