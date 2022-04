Huy va acquérir un terrain à un million d’euros pour développer un pôle vélo

Si pour la Flèche wallonne, l’existence de cette issue de secours n’est pas impérative aux yeux de l’ASO, elle l’est par contre dans l’optique d’une arrivée d’étape du Tour de France. On se souvient d’ailleurs qu’en 2015, lors de la dernière arrivée de la Grande boucle à Huy, l’armée avait été réquisitionnée pour aménager une route provisoire précisément sur le terrain concerné. Plusieurs centaines de plaques d’acier amovibles avaient été placées par le Génie. "Nous restons toujours candidats pour une arrivée d’étapes. On peut l’espérer dans les cinq ans" , glisse le mayeur ff. Mais au-delà de cette utilisation exceptionnelle, la Ville envisage de rentabiliser l’investissement d’un million d’euros en développant sur le terrain une activité relative au vélo pour attirer davantage les fans de cyclisme et cyclotouristes. "Divers projets sont dans les cartons, mais ça ne sera pas avant 2025."