La trentenaire a ainsi subtilisé les cartes d’identité de plusieurs proches (son compagnon, son frère, une voisine, sa cousine, le patron de cette dernière…) pour souscrire des abonnements de téléphonie auprès de Proximus dont les factures arrivaient dès lors chez les personnes lésées. Elle a aussi demandé à un inconnu (qui a eu pitié) d’aller faire des courses alimentaires pour elle et ses enfants en "omettant" ensuite de le rembourser. Enfin, elle a "vendu" un divan à deux personnes via la plateforme de vente en ligne Marketplace. Elle demandait aux acheteurs de verser un acompte, leur rédigeait un contrat mais ne leur a jamais fourni ledit divan. Un client a ainsi été escroqué de 150€ et une dame, qui s’est constituée partie civile à l’audience de ce mercredi, de 300€. "Elle l’a même apparemment “vendu” neuf fois en tout, ce divan" , a expliqué la victime, entrée en contact avec d’autres acheteurs.

Les faits se sont passés entre 2016 et 2020 et la dame n’a jamais répondu à aucune convocation de la justice. Il faut dire qu’elle a déménagé régulièrement pendant ce laps de temps, probablement pour échapper aux poursuites de ses victimes et de la Justice…

Condamnée à une peine de travail de 120heures en 2015 et à 18mois de prison en 2018, elle encourt cette fois une peine d’1an de prison.

Jugement le 18mai.