Elle dit avoir été frappée et harcelée, il nie

L’homme évoque une séparation houleuse, après qu’il ait découvert que sa compagne ne gérait pas bien, financièrement parlant, la brasserie dont il était propriétaire et qu’elle tenait en tant que conjointe aidante quand il était en mission à l’étranger. "C’était mon café, depuis 2012, que j’avais pris en activité complémentaire. Comme je n’étais pas beaucoup là, je lui en avais confié la gestion et le portefeuille à 100%. Je lui faisais confiance."

Et les armes illégales que son ex l’accuse d’avoir possédées? "J’ai un permis de chasse et de tir sportif. Je suis aussi garde-chasse assermenté. Toutes mes armes sont déclarées, répertoriées et sécurisées."

Du côté de la partie civile, on maintient sa position et on réclame 5000€ à titre provisionnel de dommages et intérêts. "Ma cliente a l’impression depuis le début de ne pas être vraiment entendue" , explique MeAndernack. Qui réclame aussi l’audition de témoins "pour chercher la vérité sous la foi du serment, pour avoir des certitudes dans ce dossier" . Entre autres de la fille de sa cliente, qui a toujours corroboré les dires de sa maman et qui, ce mardi, a fait parvenir une lettre à la défense en disant qu’elle revenait sur ses précédentes déclarations, qu’elle les aurait faites sous l’emprise de sa maman.

«On a tout, on a fait le tour»

"C’est vrai qu’on n’a pas de plaintes, de constats de coups ou de certificats médicaux , admet la procureure de division, Brigitte Leroy. On peut même se dire que c’est la parole de l’un contre celle de l’autre et, oui, c’est vrai, l’instruction a péché (en entendant par exemple des témoins fort tard, NDLR) mais tous les éléments, mis bout à bout, prouvent la culpabilité de monsieur." Elle a néanmoins dit qu’elle ne s’opposerait pas à une suspension du prononcé, histoire de ne pas entacher la carrière du prévenu.

MeLegrand, l’avocat du militaire, réclame quant à lui avec force l’acquittement de son client. "Il n’y a rien comme éléments objectifs dans le dossier pour asseoir sa culpabilité. Et comme il n’y a rien dans le dossier, la partie civile critique l’enquête et, aujourd’hui, dix ans après, on veut encore faire venir les témoins ici, qui ont déjà été entendus, qui n’ont jamais fourni d’éléments accablants et qui ne se souviennent probablement de rien? Non, on a tout, on a fait le tour. Mon client n’a aucun antécédent et sa parole n’a pas moins de poids que celle de madame." Si l’acquittement ne devait pas être prononcé, il a plaidé pour une suspension simple du prononcé. "Pour les 5000€ réclamés, par contre, ils sont excessifs et basés sur quoi? Si les faits devaient être dits établis, il faudrait alors juste retenir une somme symbolique."

Jugement le 18mai