Expo à Huy: l’évolution de Saint-Léonard en photos

Parmi les différents lieux mis en valeur, il y a notamment la tour Joseph. "Elle a été construite un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Elle n’avait pas de fonction particulière, c’était simplement touristique. Auparavant, il y avait d’ailleurs un pont-levis qui permettait d’y accéder. Certains disent que l’accès était payant, d’autres disent que non. Et une fois à l’intérieur, on avait une belle vue sur Huy. Aujourd’hui, le pont-levis a disparu et l’endroit est devenu un terrain de jeu pour les jeunes qui roulent à vélo."

Autre lieu évoqué dans l’exposition, le vieux puits, en forme de pain de sucre, qui daterait du XVIIIe siècle. "Il a été complètement rénové en 1989. Mais aujourd’hui, le lierre commence à le recouvrir, ce qui est assez dommage. Il faudrait que la Ville de Huy vienne le nettoyer" , souligne l’organisatrice. Une autre partie de l’exposition est également consacrée à des photos de festivités qui se déroulent à Saint-Léonard et qui sont notamment organisées par la Confrérie de la Tour, qui anime le village depuis 1998.

L’exposition sera encore accessible le week-end prochain, le 23 et le 24 avril, de 10h à 17h (entrée gratuite). À noter que le vendredi 22 avril sera également organisé un concert de cornemuse à l’église Saint-Léonard à 18h30.