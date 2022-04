Huy: une grotte pour méditer et se sentir mieux

Après le bureau d’accueil, on traverse un salon et une petite cuisine.Au bout d’une petite cour, on franchit une porte installée dans la paroi même de la roche.On pénètre alors dans un autre univers.Au son des musiques orientales, dans la lumière tamisée qui dévoile les décors bouddhistes, nous sommes dans une petite grotte creusée dans le schiste. "Les anciens occupants s’en servaient comme remise, explique Alexandra Nadia. On a dû tout nettoyer…C’était infesté de rats."

Formée notamment à l’institut Yeuten Ling mais aussi lors de différents stages, Alexandra Nadia explique que par ses massages, elle aide ses clients à se reconnecter à leur héritage spirituel.Reiki, méditation, massage sonore, écoute bienveillante…La praticienne veut faire le bien autour d’elle. "Je pratique le bouddha de la médecine.Je ne soigne pas les gens, j’apaise leurs douleurs.Je rentre en méditation profonde pour demander à l’univers la réponse aux problèmes de la personne qui vient me voir… Je remets de l’ordre."

Consciente qu’elle est parfois perçue comme une illuminée, Alexandra Nadia souligne qu’elle veut juste aider ceux qui sont en souffrance. "Le but n’est pas de les rendre dépendants pour qu’ils reviennent tous les 15 jours mais bien qu’ils soient autonomes, pour qu’ils soient reconnectés à eux-mêmes."

Cabinet Magnolia, rue Sous-le-Château, 24, à Huy. 0478/30 39 52.