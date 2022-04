Huy: pour les frappeurs de clous, c’est l’heure des inscriptions

« Si j’avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j’y mettrais tout mon cœur ». Voilà qui pourrait être la devise des futurs participants du championnat du monde du jeu de clous. Organisée par l’ASBL du Vieux Charbonnage, la 6e édition de ce concours mêlant dextérité et folklore aura lieu le 8 mai à Gives. « Ça reste un concours à prendre au second degré, rigole Romuald Honnay. Nous venons d’ouvrir les inscriptions (gratuites), et 30 joueurs ont déjà annoncé leur présence, parmi lesquelles quatre anciens vainqueurs, dont Lionel Dirick, lauréat l’an dernier. Notre volonté est de ne prendre que 48 joueurs, mais si le succès est au rendez-vous, nous pourrions en accepter 60. »