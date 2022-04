Ce Hutois est en mission au Bénin

Pendant le Covid et après s’être encore un peu cherché en bossant pour le Cinemamed, le festival du film méditerranéen, ou comme saisonnier dans la station de ski de Chamrousse, il a développé, avec des amis, une application pour aider à la mise en place de potagers. Puis, il a postulé chez Enabel (lire ci-dessous) "pour travailler dans la coopération, parce que c’était lié à mes études et que ça touchait à mes valeurs et à mes centres d’intérêt. J’avais surtout vraiment envie d’être acteur du changement, d’amener du mieux à mon échelle et de contribuegr à la lutte contre les inégalités sociales et le changement climatique."

Florian Reyskens a ainsi débarqué en octobre2020 à Bohicon, au sud du Bénin, pour intégrer, en tant qu’Expert Junior Digitalisation en agriculture durable, le projet Arisa-B (Appui au renforcement des institutions dans le secteur agricole au Bénin). Ce programme, piloté par Enabel et financé par l’Union européenne, propose un appui budgétaire pour accompagner la mise en œuvre des réformes dans le secteur agricole et des politiques sectorielles associées afin d’ "assurer de façon durable la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, de contribuer au développement économique et social des hommes et des femmes du Bénin ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de développement durable" . Et la mission du Hutois, c’est de former des gens sur place et d’assurer ensuite le suivi de l’apprenant. Avec un accent tout particulier sur la digitalisation, en élaborant un registre des coopératives agricoles ou en donnant des conseils agricoles à distance, par exemple.

Rester en Afrique après

Du boulot, Florian Reyskens et son équipe (ils sont 28 en tout, dont 26 locaux et 2Belges, à travailler sur ce projet) n’en manquent pas. Les journées de travail sont longues et intenses mais le Hutois a quand même su trouver sa place dans ce pays aux antipodes du sien. "C’est bien simple: ici, tout est différent de la Belgique! , décode-t-il en souriant. Il m’a donc fallu un peu de temps, j’ai découvert les choses au fur et à mesure. Puis à un moment, sans t’en être rendu compte, tu vois que tu t’es adapté à ton nouveau contexte." Sauf à la langue, le fon. "Peu de personnes parlent le français ici alors je voulais faire l’effort de mon côté en suivant des cours, pour au moins avoir les bases pour commander à manger, indiquer mon chemin à un taxi-moto… et je ne suis pas beaucoup plus loin que ça parce que c’est une langue difficile, qui joue sur les intonations, dont la logique de construction des phrases est différente et qui fonctionne beaucoup avec des expressions toutes faites."

Ça n’empêche néanmoins pas Florian de passer du bon temps avec ses colocataires français et les amis expatriés qu’il s’est faits sur place. Il voyage beaucoup, aussi, pour le boulot et pendant les week-ends, et va à la rencontre des populations locales et de leurs traditions. Et même si sa famille, ses amis, "les ambiances à la belge et les frites" lui manquent parfois, Florian voudrait bien rester en Afrique à l’issue de ce contrat. "Je ne sais pas encore trop où mais, oui, je m’y vois bien encore à court et moyen terme. Peut-être plus dans l’environnement ou dans l’humanitaire que dans la digitalisation. Me faire une expérience et être le plus possible acteur du changement." Ce pourquoi il est parti et ce pourquoi il voudrait rester, donc. La boucle est bouclée.