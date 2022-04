Villers-le-Bouillet/Huy | Pur Jus: un bar à vin nomade qui roule

Elle est blogueuse et adore voyager. Il est sommelier et adore le vin. Leur point commun? L’envie de partager et de (faire) découvrir. Justine Toussaint (Ju On The Road) et Davy Graindorge se sont lancés dans une nouvelle aventure: un bar à vin nomade. Un concept qui roule. "On est des amoureux du vin nature, sans chimie, sans pulvérisations ou presque pas. On a donc voulu combiner nos passions pour créer notre bar à vin nomade, explique la Villersoise. Une fois par mois on part et on dort en tente dans les vignes pour s’immerger complètement dans l’ambiance et pouvoir ensuite expliquer le vin et la façon dont les vignerons travaillent en respectant la nature. On ramène donc leurs produits qu’on vend. Il s’agit principalement de petites productions et donc forcément on ne les retrouve pas facilement dans le commerce." Sur leur carte, n’imaginez donc pas trouver des vins de grandes surfaces.