Huy | L’institut Sainte-Marie pleure le décès d’Anne Hougardy

Professeure de latin et de grec, Anne Hougardy enseignait les langues anciennes (latin et grec) dans l’établissement secondaire hutois depuis le début des années 80. "Elle y avait d’abord été elle-même étudiante, se souvient Francis Collinet, directeur de l’ISM de 2005 à 2017. Nous avions commencé notre carrière en même temps. Elle était aussi coordinatrice pédagogique de la 2eannée et faisait aussi partie du conseil d’administration de l’école. C’était une personne très impliquée. Elle organisait notamment les journées Créactivités, peu avant les vacances de Noël, pour permettre aux élèves d’être en contact avec l’art. Cette initiative se terminait par le traditionnel concert de Noël désormais organisé au centre culturel. Fan de la Bretagne, elle y invitait notamment un groupe de Concarneau."

Très touchée également, Laure De Jonge, directrice-adjointe de l’institut précise: "Nous allons lui rendre un vibrant hommage lors de la rentrée." Mardi prochain, l’ambiance dans la salle des profs, privée du retentissant rire de son enseignante emblématique, sera en tout cas bien triste.

Habitant à Oteppe, Anne Hougardy était la fille de l’ancien juge d’instruction Ernest Hougardy, décédé en janvier dernier, à l’âge de 90 ans.