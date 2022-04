Huy | Les Unes Fois d’un Soir en avril, avec toujours autant de pépites à découvrir

Plusieurs raisons expliquent ce changement de date. "Quand on organisait les Unes fois d’un soir en septembre, on tombait en même temps qu’un autre gros festival à Bruxelles. Ça faisait double emploi" , poursuit le directeur de Latitude 50. D’un point de vue pratique, ce n’était pas non plus évident de préparer l’événement pendant les deux mois d’été. "Et en ouvrant la saison des festivals, on peut programmer plus de premières, de découvertes de spectacles."

10 Belges, 10 étrangers

Et en parlant de programmation, avec 20 artistes et troupes qui se produiront en une journée, inutile de préciser qu’il sera impossible d’assister à toutes les représentations. "La moitié de ces artistes est belge et l’autre moitié vient de l’étranger. Il y a neuf Français et un Espagnol" , commente Luc De Groeve, le directeur artistique de l’événement.

Parmi les Belges, on retrouvera des "débutants" et des plus expérimentés. "Ces compagnies ont été en difficulté à cause du Covid. On voulait tous leur donner une chance." "Les compagnons pointent" font partie des jeunes. Ils joueront Partir en paix . "Le spectacle met en scène une cérémonie funéraire assez foireuse. Ça va en effet mal tourner. Les employés des pompes funèbres s’engueulent, ça ne se passe pas comme prévu."

Dans le reste de la programmation, on pourra notamment voir des vieux qui s’évadent d’un home dans Quartier libre de Planet pas net; de la transfiguration avec Olivier de Sagazan et même des feux d’artifice avec Deabru Belzak. Bref, aux Unes Fois d’un Soir, il y en aura pour tous les goûts.

https ://1x1soir.be