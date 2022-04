Huy | La Ville veut rénover ses halls omnisports

Le dossier de candidature, validé en séance du collège communal le 14 mars dernier, devait absolument être présenté aux conseillers. Et la décision finale devrait être transmise pour le 15 avril au plus tard au pouvoir subsidiant, d’où la raison de ce conseil communal extraordinaire.

Sont ainsi prévus l’isolation des sols des deux halls sportifs, le remplacement de la ventilation, le remplacement de la chaudière et du système de production d’eau chaude sanitaire, le remplacement du système de régulation du hall 1 ainsi que le remplacement des vannes thermostatiques des deux halls.

L’opposition, bien qu’étonnée par le coût, s’est montrée satisfaite par le projet.

Le montant estimé des travaux s’élève à 1262803euros dont 378840euros de part communale (30% de la somme totale).

Récemment, ce sont les châssis et l’éclairage LED, problématique pour les joueurs de volley et de badminton, qui avaient été changés. "C’étaient des sortes de phares jaunes , se souvient le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On les a remplacés par un système anti-éblouissement qui consomme moins. Et bientôt, on va y installer des panneaux photovoltaïques" .