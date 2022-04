Nettoyage de printemps: pensez à vous inscrire

Un kit de ramassage constitué d’un gilet jaune, d’une paire de gants, de sacs-poubelle (PMC et sacs blancs) et d’un petit guide sera envoyé à chaque participant.

126 tonnes de déchets ramassées en 2021

À ce jour, un petit peu plus de 61500 volontaires ont déjà rentré leur formulaire dans toute la Wallonie, dont un peu plus de 8000 dans l’arrondissement de Huy-Waremme. Les meilleurs représentants sont pour l’instant les communes de Huy et de Hannut, avec respectivement 812 et 695bénévoles enregistrés jusqu’à hier.

L’an dernier, plus de 80000 volontaires arpentaient les routes et sentiers de la Wallonie, dans une édition tenue exceptionnellement fin septembre en raison du coronavirus. Au total, 126 tonnes de déchets avaient été ramassées, 88tonnes de déchets tout-venant et 28tonnes de PMC. Les éboueurs d’un week-end ont parcouru une distance de 7784kilomètres au terme de l’action.

Pour participer, vous avez encore jusqu’au 25avril à minuit pour vous inscrire, via le www.bewapp.be donc.