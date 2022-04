L’Institut Sainte-Marie en finale du concours CanSat

Au cœur du projet, la construction d’un satellite de la taille d’une canette muni de capteurs, qui sera envoyé à environ 1000mètres d’altitude.

Une fois lancée, cette canette aura deux tâches à réaliser: d’une part, le projet primaire qui est commun et imposé à chaque équipe. Celui-ci consiste en la récolte d’informations sur la température et la pression de l’air. D’autre part, le projet secondaire qui, lui, consiste en une mission annexe obligatoire mais libre de choix. Pour ce dernier, les deux groupes ont ainsi choisi de mesurer l’humidité de l’air afin d’en tirer diverses conclusions en fonction de l’altitude.

Direction la base militaire d’Elsenborn

Dès le début de l’année, 40équipes qui avaient préalablement rentré une candidature ont été retenues pour entamer le développement de leur prototype. Une permanence était organisée afin d’aiguiller les professeurs dans le projet. Il était toutefois demandé aux équipes d’envoyer l’état d’avancement de chaque projet, à deux reprises durant la construction du satellite.

Le 23 mars, les équipes se sont retrouvées à Bruxelles pour défendre, en anglais, leur projet devant un jury composé de représentants du monde scientifique et aérospatial. Si l’équipe apoGESa été éliminée, l’équipeFlying ISMH, elle, a franchi cette étape avec brio et est donc désormais conviée sur la base militaire d’Elsenborn les 5, 6 et 7 mai prochains. Sur place, le satellite prendra son envol au moyen d’une fusée avant d’être lâché dans l’atmosphère. Il entamera ensuite sa redescente en vue de collecter toutes les informations nécessaires. Au terme des trois jours, enfin, il leur faudra présenter et défendre un rapport final. Trois jours durant lesquels l’ensemble des participants et des accompagnants seront pris en charge par l’organisation.

Si les jeunes hutois réussissent à séduire davantage le jury face aux 23 autres équipes belges, ils auront la chance de représenter la Belgique lors de la finale internationale organisée par l’Agence Spatiale Européenne (ESA), fin juin.

Base commune, conception différente

La conception, bien qu’encadrée, est réalisée par le groupe lui-même. Jean-Christophe Bolsée a reçu une formation de deux jours en début d’année pour comprendre comment fonctionne le système commun envoyé en kit aux élèves. " Nous avons dû réaliser certaines actions nous-mêmes, comme le codage où des soudures.ajoute-t-il.Nous avons aussi dû nous fournir en capteurs que nous avons commandés de notre côté. L’ensemble du développement a été réalisé par les élèves."

Les équipes avaient en effet un budget accordé pour équiper leur canette selon leurs différentes missions secondaires. Au total, les dépenses ne devaient pas dépasser un total de 500€.

Le visuel de l’objet principal de ce projet est quant à lui totalement libre. Seule condition, le format est impérativement celui d’une canette de 33 cl et ne peut peser plus de 300 gr. " On peut en faire ce qu’on veut, tant que c’est un format de canette ordinaire,continue le professeur de physique.Il est possible de recycler une canette déjà consommée, mais ce n’est pas obligatoire, cela peut-être une impression en 3D ou bien un tube en PVC bricolé. Cette étape vient en toute fin de projet"