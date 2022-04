Liège-Ostende à vélo pour aider Don Bosco Verviers

Il est environ 16h20 quand la cinquantaine de cyclistes arrive à l’école Don Bosco de Huy, mercredi passé. Tous sont élèves dans différentes écoles Don Bosco francophones, à Liège, à Tournai ou encore à Remouchamps. Et ensemble, ils ont pédalé durant trois jours. La première étape était donc ce mercredi. Tous ont relié Liège à Huy en passant par Remouchamps. Jeudi, ils ont pris la route pour une grosse étape de 166 kilomètres entre Huy et Tournai. Puis, le vendredi, ils ont terminé leur périple avec un parcours de 90 kilomètres entre Tournai et Ostende.