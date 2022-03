Six écoliers de Huy-Waremme en finale nationale de Scrabble

Les élèves qualifiés pour la finale vont recevoir des conseils de leurs initiateurs afin de connaître toutes les ficelles de ce jeu, une bonne manière de mettre toutes leurs chances de leur côté.

En plus du côté ludique, le Scrabble est un réel outil pédagogique. " Il serait très bénéfique pour le développement des enfants que ce jeu soit utilisé dans les écoles,indique Christian Fontaine, un des instructeurs du jeu dans les écoles.C’est un moyen facile d’apprendre l’orthographe mais aussi le maniement des mots et des lettres. Il y a tellement de possibilités de combinaisons avec un ensemble de lettres, on peut par exemple dériver un verbe de 36manières différentes."

Christian est membre du club hutois "les Satti" et se rend compte que la moyenne d’âge de ce club ne fait qu’augmenter, ne voyant donc pas la relève arriver. "Aller l’inculquer aux jeunes enfants est aussi un bon moyen de les attirer dans la vie extrascolaire."

Un Scrabble interactif

Bien que chacun sache comment se joue le Scrabble, le système de jeu permettant de relier les enfants entre eux est quant à lui moins connu de tous. Les enfants jouent en fait sur une tablette, la grille sur leur écran. Un tirage des lettres a été réalisé avant le rendez-vous et est proposé à tous les élèves participants. " Le but de ce système est de mettre les enfants sur un pied d’égalité, chacun a les mêmes lettres à placer et peut ainsi se distinguer à armes égales face à ses adversaires."

Les participants ont quelques contraintes malgré tout. Ils ont par exemple trois minutes pour rentrer leur proposition sinon c’est la machine qui s’en charge mais aucun point n’est comptabilisé. Le deuxième mot placé doit ensuite obligatoirement être relié à trois lettres du mot déjà présent sur le plateau. Ce système de jeu se nomme le "Scrabble Duplicate".

Ce n’est pas la première fois que cette compétition a lieu puisque Christian et Pierre avaient déjà initié les élèves avant la période du Covid.