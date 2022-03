La "Fête de l'amitié" à la maison des jeunes La Mézon à Huy

À l’origine de cette idée, on y retrouve… les jeunes. Cathy Moureaux, coordinatrice de la Mézon, nous explique. " Depuis que les activités reprennent petit à petit, les jeunes, et surtout les 14-15ans étaient très demandeurs à l’organisation d’un événement afin de marquer le coup, c’est donc avec l’encadrement des animateurs que tous les motivés se sont chargés d’organiser ensemble cet après-midi de retrouvailles.Tout a été préparé par eux, chacun a cuisiné ou apporté quelque chose."

Cette fête était aussi l’occasion de se rencontrer et de faire connaissance pour ceux qui ne se connaissaient pas encore. " Il y en a qui ne se sont vus qu’en virtuel et qui ne se sont pas encore croisés dans les locaux."

D’autres, comme Esteban, n’ont pas eu la chance de discuter avec leurs amis en ligne. " Je suis content de retrouver l’ambiance de la Mézon,affirme-t-il.Je n’ai plus eu de contacts depuis le début de la pandémie. Puis ici, il y a tout ce qu’il faut donc je suis très content de revenir."

Certains ont aussi été motivés pendant le confinement, notamment Messaline. " Je m’ennuyais pendant mon temps libre car je suis trop grande pour faire des stages. Maintenant, je me sens bien ici." La jeune fille n’est pas un cas isolé, Cathy nous a avoué accueillir davantage de jeunes filles qu’auparavant.

Tendances en évolution

Les jeunes sont en demande de contacts humains. Il est vrai que la période de confinement a été très rude pour les jeunes, souvent retranchés derrière un écran sans savoir comment s’occuper autrement. " Comme nous devions obligatoirement fermer, beaucoup de jeunes se sont retrouvés seul face à l’ennui, où alors sans avoir de réel endroit de décompression pour se retrouver entre amis en dehors de la maison,poursuit Cathy Moureaux.Nous avions donc continué à les inciter à se parler et à faire des activités ensemble grâce à des réunions Teams, et puis en extérieur dans des endroits encadrés." Maintenant qu’ils peuvent se revoir, beaucoup affirment en avoir assez des écrans. La Mézon a donc pris les mesures nécessaires afin de répondre à ce sentiment en offrant toute une nouvelle gamme de jeux de société à ses jeunes et ce, grâce à un subside en provenance de la ministre Valérie Glatigny.