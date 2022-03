Huy: ils n’avaient plus fait la fête depuis deux ans

Quant au directeur général, Michel Borlée, il est revenu sur ces deux années particulières pour le personnel communal."Nous avons dû nous adapter, improviser,se remémore-t-il.Il y a aussi eu des couacs. Au début, les connexions étaient tellement saturées qu’on pouvait taper un mot sur le clavier et aller fumer une cigarette le temps qu’il s’affiche."Mais malgré tout,"les services à la population ont été assurés."

Les retraités fêtés

Cette journée a également été l’occasion de célébrer les membres du personnel partis à la retraite en 2020 et 2021. C’est notamment le cas d’Henriette Haemers, désormais ex-technicienne de surface à la zone de police."J’y suis restée quasiment 25 ans,détaille-t-elle.J’aimais beaucoup l’ambiance, le travail n’était pas trop dur. J’en garde un très bon souvenir."

"Mais par contre, nous, on ne garde pas un bon souvenir d’elle",ajoute en rigolant l’ex-policier Francis Wathelet. Lui aussi vient de prendre sa retraite."J’ai commencé en tant qu’agent de quartier. Puis, avec le temps, c’est devenu de plus en difficile. En plus, j’ai eu des problèmes de santé. J’ai donc ensuite occupé des fonctions qui me permettaient de rester au commissariat."

Agnès Dosogne était aussi technicienne de surface. Après un an à l’école des Bons Enfants, elle a travaillé pendant 42 ans chez les pompiers. Rien que ça!"J’aimais beaucoup l’ambiance de la caserne. Je me suis toujours bien entendue avec les pompiers et leurs épouses."