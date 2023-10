La ferme de Boingt, à Héron, rachetée par des familles qui veulent en faire un éco-lieu

"Ça fait un an que le projet est en préparation, explique aujourd’hui Florence Lizin, membre de l’équipe mais aussi celle qui est chargée de la communication. Il nous fallait réunir les habitants mais aussi l’argent pour racheter la ferme." Vendredi, grand pas franchi, avec l’acte de vente signé devant notaire. "On est désormais propriétaires."

Leur projet tant imaginé est donc maintenant en passe de devenir réalité. Quel projet ? Faire de la ferme de Boingt "un éco-lieu au service de la santé humaine et environnementale". Cinq axes soutiennent ce projet qu’ils sont maintenant prêts à développer. Les propriétaires vont ainsi créer 16 logements au sein de la ferme, dont des logements sociaux, mais aussi ceux qui seront investis par les familles partie prenante au projet. "Une partie de la ferme a été acquise par la fondation qu’on a créée et qui s’appelle Les petits pas. Elle est soutenue par la Fondation Roi Baudouin depuis plusieurs mois." Et cette fondation développera également au sein de la ferme de Boingt quatre logements "oasis" pour personnes isolées, âgées ou fragilisées.

Des projets agricoles

Autre axe du projet héronnais: l’agriculture et l’élevage. L’objectif étant de produire une alimentation locale. "On a huit hectares de terre autour de la ferme, souligne Florence Lizin. Deux hectares seront utilisés par les habitants pour leur potager, leur verger."

Et les six autres hectares ? "On les réserve pour l’accueil de projets agricoles de petits agriculteurs qui voudront nous rejoindre. On a ainsi déjà une bergère qui attend un terrain disponible pour son élevage bio de brebis." Les membres du projet veulent aussi accueillir un ou deux projets de maraîchage. "On aura aussi un projet en lien avec la culture de plantes sauvages pour faire des tisanes. Une dame viendra également nous rejoindre avec ses chevaux pour développer une activité d’hippothérapie." Tous ceux qui rejoindront le projet auront un bel espace pour eux: la grange de 400 m.

La ferme de Boingt est une ferme en carré typique de Hesbaye. "On veut la préserver, préserver les lieux et les gérer en bio." Les nouveaux propriétaires de la ferme veulent maintenir les zones sauvages, renforcer la biodiversité, valoriser les cours d’eau et refuges pour animaux sauvages. Ils comptent aussi ouvrir un espace d’accueil pour les personnes fragilisées, valoriser les métiers de l’artisanat, développer des ateliers artistiques, accueillir des expositions temporaires.

Des travaux dès l’été

Reste qu’il y a de gros travaux à faire avant que le projet ne devienne pleinement opérationnel. "Pour l’instant, deux, trois logements sont habitables dans le corps de logis mais tout va être rénové." Les participants au projet sont en train de finaliser les plans avec un architecte, ils vont déposer une demande de permis pour l’aménagement de logements. "On aura aussi une salle commune pour l’habitat groupé où on pourra se réunir."

À quand le dépôt de la demande de permis ? Avant 2024, espèrent les promoteurs. Avec un début des travaux pour l’été prochain. "On va essayer de faire tous les travaux d’un coup, si possible. Sinon, on ajustera le tir." Tiens, et l’agriculteur qui en était le propriétaire ? "La ferme est toujours en activité. L’ancien propriétaire nous a donné le temps de monter notre projet et de réunir les fonds. On lui a donné jusqu’en juin prochain pour déménager ses machines et ses bêtes. Il part en France." Il quittera la ferme juste avant que les travaux ne commencent.