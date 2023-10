Encore du rififi autour du Moulin de Ferrières à Héron: "On ajoute de la confusion à la confusion"

Finalement, on a connu un conseil communal plutôt classique du côté de Héron. Majorité et opposition se sont encore écharpées autour du Moulin Ferières. Cette fois-ci, il était question de créer une régie communale autonome pour le gérer. "Elle nous permettra notamment de récupérer la TVA sur les travaux qui sont en cours, détaille le bourgmestre Éric Hautphenne. Les statuts ne seront pas différents de ceux de la régie déjà existante. Il y aura six administrateurs."