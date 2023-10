La fête des pommes mitonnée par la Commune a attiré 1500 personnes à Héron

La transition est réussie pour la fête des pommes et des poires. Si, jusqu’à présent, le rendez-vous au Moulin de Ferrières était organisé par le Parc naturel Burdinale Mehaigne, il a été repris cette année par l’Agence de Développement Local (ADL) de Héron. Dimanche 15 octobre, sous le soleil, l’événement a réuni près de 1 500 personnes. "Tout s’est très bien passé et on est dans les mêmes chiffres que les années précédentes, note Raphaël Villafrate, agent communal. La preuve c’est que tous les stocks de boissons et de nourriture ont été vidés. On a repris une formule qui tournait déjà bien avec le marché des producteurs, l’espace restauration et bar, la boulangerie du Moulin et les animations proposées par le Parc naturel Burdinale Mehaigne. On a juste ajouté quelques activités notamment pour les enfants car notre public est essentiellement familial." Une manifestation estampillée désormais commune de Héron et qui permet aussi d’amener de nouveaux acteurs économiques. L’apiculteur héronnais, Le miel des petits talus, a ainsi décidé de rejoindre l’aventure cette année. "On essaye d’attirer de nouveaux producteurs et surtout de rester dans une dynamique de circuit court. Cet événement est aussi l’occasion de valoriser le savoir-faire local et les produits de notre terroir."