Dix ans d’évolution, mais toujours les mêmes valeurs pour la brasserie Léopold 7, à Couthuin

200 000 litres

Crée en 2013 par Nicolas Declercq et Tanguy van der Eecken, la brasserie de Couthuin a bien évolué. En effet, elle est passée d’une production d’une bière, l’originale Pale-Ale, à sept bières de toutes sortes. Par an, ce sont ainsi plus de 200 000 litres de bières qui sont engendrés. Pourtant, les locaux n’ont pas changé, comme l’explique Maxime Cornilly, un des brasseurs. "Nous produisons à l’échelle belge. Les infrastructures originelles nous conviennent parfaitement."

Actuellement, les sept bières proposées sont la Pale-Ale, la Triple de Hesbaye, la Spring Session, l’Astronaut, la Troublemaker, la bière vieillie au fût de bourbon et la saison Terres du Val.

Des valeurs inchangées

Léopold 7 s’articule autour des valeurs sur lesquelles elle s’est fondée. "On a toujours été dans le circuit court. On ne travaille aussi qu’avec des matières premières et on essaie de réduire nos déchets le plus possible." La brasserie commercialise justement, depuis 2019, ses bières dans des canettes en aluminium 100% recyclable. Pour Mathis Dutron, l’un des brasseurs, ces choix écologiques font la force de la brasserie. "On a des panneaux solaires et une consommation limitée d’eau. On en utilise deux fois moins qu’une autre brasserie locale." Quant à l’orge, il provient de producteurs locaux. "Nous travaillons avec les agriculteurs de la région. Par exemple, notre bière saison Terres du Val est faite à base d’orge produit à la ferme bio du Val Notre-Dame."

À présent, les fondateurs ont fait un pas de côté pour laisser place à une équipe de trois brasseurs et deux commerciaux. "On est vraiment un groupe familial réuni autour des mêmes valeurs et passions", conclut Maxime Cornilly.

Toutes les bières sont disponibles dans les magasins partenaires et à la brasserie Rue Marsinne 19 à Héron.