Environ 400 personnes ont visité l’expo sur l’époque du vicinal ce week-end à Couthuin

Il fut un temps où la Wallonie était sillonnée par des lignes de chemins de fer vicinales. Ce réseau de voies ferroviaires étroites était, à l’origine, destiné aux transports de marchandises en zone rurale, notamment celui des betteraves entre râperies et sucreries, avant celui de passagers. L’une d’entre elles, inaugurée le 2 février 1913, reliait le lieu-dit du Roua, à Seilles, à la gare d’Envoz, et traversait Couthuin. Cette ligne depuis longtemps disparue, des passionnés l’ont faite (re)découvrir aux habitants de l’entité ce week-end à la salle Plein Vent à Couthuin. Michel Delhaise, Daniel de Myttenaere, André Duchène, René Gimenne et Anne Roquet ont organisé, avec l’aide du bourgmestre Éric Hautphenne, une exposition intitulée "Notre commune à l’époque du vicinal".